В Калининградском зоопарке цесарка напала на стервятника, защищая птенцов

В Калининградском зоопарке у цесарок, которых, руководствуясь зоогеографическим принципом формирования экспозиции (оба вида из Африки), содержат вместе со стервятниками, вылупились птенцы. И все было хорошо до определенного момента.

Ранним утром один из стервятников, видимо, решил поближе познакомиться с малышней. Что именно он натворил, неизвестно. Может, пытался схватить птенца, а может, гонял детвору по вольеру…

«Люди застали конец этой эпичной битвы: разъяренная мама-цесарка колошматила стервятника со всей силой материнского негодования. Бедняга еле унес ноги, а его сородичи так впечатлились, что с тех пор держатся от шумного семейства цесарок на почтительном расстоянии», - рассказали в пресс-службе Калининградского зоопарка.

В природе стервятники питаются падалью, изредка покушаясь на мелких земноводных, так что взрослым цесаркам ничто не угрожает. Птенцы, судя по всему, теперь тоже в безопасности.