Часть уцелевшей мозаики на "КенигАвто" Фото: Соцсети

В Калининграде предложили сделать памятником мозаику на здании автостанции «КенигАвто» на Московском проспекте. Как сообщил в четверг 22 июля руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, предложение поступило от специалистов «НПЦ по охране памятников».

- Здание автостанции и отеля «КенигАвто» построено в 1979 году, - говорится в заявлении. - Так как одним из основных направлений и перевозчиком была Белоруссия, то в 1984 году белорусскими мастерами на восточном фасаде была выложена мозаика, центром которой является эмблема пассажирских перевозок. Вокруг нее расположены виды автобусов, курсировавших на международных маршрутах. На западном фасаде – первый русский легковой автомобиль, выпускавшийся на автозаводе в Санкт-Петербурге. В уровне третьего и четвертого этажа и крыши по периметру на восточном, западном и северном фасадах устроены декоративные ленточные панно с белорусским орнаментом. В уровне второго этажа на северном фасаде ленточные панно расположены между оконными проемами.

Известна дата изготовления мозаики – 1984 год, однако имена ее авторов пока выяснить не удалось.

- Очень примечательное и, на мой взгляд, достойного художественного уровня произведение монументального искусства, - прокомментировал заявление Маслов. - Да, и российско-белорусскую дружбу укреплять надо. Однако один из ключевых критериев памятника истории и искусства – в реестр могут быть включены выявленные объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания которых либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло не менее сорока лет.

Таким образом, ждать нужно минимум до 2024 года. Также стоит напомнить, что в феврале 2019 года часть мозаики была уничтожена.