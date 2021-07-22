В Правдинске поставили под охрану советскую мозаику на доме культуры

Мозаика на ДК в Правдинске Фото: Иван МАРКОВ

15 июля в службу охраны объектов культурного наследия обратилась директор правдинского краеведческого музея Карина Тишкова с просьбой поставить под охрану мозаику со здания дома культуры. Согласно подготовленной Тишковой исторической справке, украсить типовой ДК, построенный в 1974 году, предложила заведующая отделом культуры Л.М. Орлова, и в первой половине 80-х входную группу украсили горельефы трех муз и мозаичное панно из лисичанской смальты. Авторами проекта стали архитектор Крикуненко и скульптор Михеев.

Как сообщил руководитель службы охраны ОКН Евгений Маслов в четверг 22 июля, мозаику включили в перечень, так как эту работу выполнили известные сотрудники Ленинградского отделения художественного фонда РСФСР, а также на ней отражены «две важные темы в истории города – это Фридландское сражение и советские переселенцы».