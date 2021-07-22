В Калининграде опробуют новый способ очистки воды – угольной пульпой

В Калининграде для очистки воды используют активированный уголь.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
С 2020 года в Калининграде появилась угольная система очистки воды. Об этом сообщает «Водоканал» на своей странице в Инстаграм.
- Вот уже год активированный уголь используют на Восточной водопроводной станции очистки, - рассказывают специалисты предприятия. - В ближайшем будущем технологи опробуют еще одну вариацию угольной очистки — угольную пульпу.
Угольная пульпа – это порошкообразный активированный уголь, который перемешивается с водой, дозируется в определенных точках системы.
- Местом эксперимента станет ЮВС-2, которая работает с речной водой из Преголи, - добавили на предприятии.
Отмечается, что жидкий хлор как реагент полностью выведен из использования в системе калининградской водоподготовки еще 10 лет назад.
- Обеззараживание воды также происходит с помощью его более безопасной производной — гидрохлорита натрия. Для поверхностной воды применяются двухэтапная дезинфекция гидрохлоритом: перед очисткой и перед выходом в сеть, - пояснили в «Водоканале».