В Калининграде опробуют новый способ очистки воды – угольной пульпой

В Калининграде для очистки воды используют активированный уголь. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С 2020 года в Калининграде появилась угольная система очистки воды. Об этом сообщает «Водоканал» на своей странице в Инстаграм.

- Вот уже год активированный уголь используют на Восточной водопроводной станции очистки, - рассказывают специалисты предприятия. - В ближайшем будущем технологи опробуют еще одну вариацию угольной очистки — угольную пульпу.

Угольная пульпа – это порошкообразный активированный уголь, который перемешивается с водой, дозируется в определенных точках системы.

- Местом эксперимента станет ЮВС-2, которая работает с речной водой из Преголи, - добавили на предприятии.

Отмечается, что жидкий хлор как реагент полностью выведен из использования в системе калининградской водоподготовки еще 10 лет назад.

- Обеззараживание воды также происходит с помощью его более безопасной производной — гидрохлорита натрия. Для поверхностной воды применяются двухэтапная дезинфекция гидрохлоритом: перед очисткой и перед выходом в сеть, - пояснили в «Водоканале».