В Балтийске около вокзала установили большую фигуру лебедя

Белоснежный лебедь установлен в Балтийске около вокзала. Фото: "Вестник Балтийска"

В Балтийске возле вокзала на клумбе установили большую фигуру белоснежного лебедя. Об этом сообщает «Вестник Балтийска».

- Лебедь изготовлен из стеклопластика и закреплен на металлических опорах, - сообщают местные журналисты. - Вокруг нового негласного символа города сотрудники муниципального предприятия высадили 130 кустов тиса и 10 туй. Здесь же будет разбит цветник.

Власти просят жителей и гостей Балтийска бережно относиться к благоустройству, не портить и не ломать конструкции.

Минувшей зимой, которая отмечалась крепкими морозами, жители Балтийска часто становились героями публикаций СМИ из-за историй спасения лебедей. Чаще всего волонтеры помогали птицам выбраться из разливов нефтепродуктов.