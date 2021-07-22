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Общество22 июля 2021 23:16

В Балтийске около вокзала установили большую фигуру лебедя

Именно эту птицу жители считают негласным символом города
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Белоснежный лебедь установлен в Балтийске около вокзала.

Белоснежный лебедь установлен в Балтийске около вокзала.

Фото: "Вестник Балтийска"

В Балтийске возле вокзала на клумбе установили большую фигуру белоснежного лебедя. Об этом сообщает «Вестник Балтийска».

- Лебедь изготовлен из стеклопластика и закреплен на металлических опорах, - сообщают местные журналисты. - Вокруг нового негласного символа города сотрудники муниципального предприятия высадили 130 кустов тиса и 10 туй. Здесь же будет разбит цветник.

Власти просят жителей и гостей Балтийска бережно относиться к благоустройству, не портить и не ломать конструкции.

Минувшей зимой, которая отмечалась крепкими морозами, жители Балтийска часто становились героями публикаций СМИ из-за историй спасения лебедей. Чаще всего волонтеры помогали птицам выбраться из разливов нефтепродуктов.