В БФУ имени Канта ищут добровольцев для управления движениями пальцев виртуальной кисти

Задача добровольца - управлять движениями пальцев виртуальной кисти в условиях наблюдения. Фото: БФУ им. И. Канта

Требуются испытуемые-добровольцы в Центр нейротехнологий и машинного обучения. Такой призыв размещен на странице БФУ имени Канта в ВКонтакте.

- Ваша роль в эксперименте: управлять движениями пальцев виртуальной кисти в условиях наблюдения, - поясняют в вузе главное требование к волонтеру.

В вузе рассказали, что в институте физико-математических наук и информационных технологий в данный момент изучают процесс «формирования образа движения при стороннем наблюдении».

- Простое наблюдение за чужими движениями приводит к их моделированию, - убеждены специалисты. - Нам важно проследить, как этот процесс протекает во времени и как на него можно повлиять.

Эти испытания и наблюдения могут пригодиться при создании методик реабилитации и двигательного восстановления после инсульта.

Если вы готовы стать добровольцем, обращайтесь в указанный выше институт: ул. А. Невского, 14, каб. 416 а, телефон: + 7 962 258 76 03 (WhatsApp).