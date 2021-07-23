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Общество23 июля 2021 8:27

В БФУ имени Канта ищут добровольцев для управления движениями пальцев виртуальной кисти

В университете проводят испытания новых методик реабилитации после инсульта
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Задача добровольца - управлять движениями пальцев виртуальной кисти в условиях наблюдения.

Задача добровольца - управлять движениями пальцев виртуальной кисти в условиях наблюдения.

Фото: БФУ им. И. Канта

Требуются испытуемые-добровольцы в Центр нейротехнологий и машинного обучения. Такой призыв размещен на странице БФУ имени Канта в ВКонтакте.

- Ваша роль в эксперименте: управлять движениями пальцев виртуальной кисти в условиях наблюдения, - поясняют в вузе главное требование к волонтеру.

В вузе рассказали, что в институте физико-математических наук и информационных технологий в данный момент изучают процесс «формирования образа движения при стороннем наблюдении».

- Простое наблюдение за чужими движениями приводит к их моделированию, - убеждены специалисты. - Нам важно проследить, как этот процесс протекает во времени и как на него можно повлиять.

Эти испытания и наблюдения могут пригодиться при создании методик реабилитации и двигательного восстановления после инсульта.

Если вы готовы стать добровольцем, обращайтесь в указанный выше институт: ул. А. Невского, 14, каб. 416 а, телефон: + 7 962 258 76 03 (WhatsApp).