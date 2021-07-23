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Общество23 июля 2021 8:47

В Калининградской областной научной библиотеке появилась станция книговыдачи

Такая станция не первая, но ее отличает широта функций
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Станция похожа на большую книгу.

Станция похожа на большую книгу.

Фото: Калининградская областная научная библиотека

В научной библиотеке появилось именное экранированное устройство для выдачи книг.

- Устройство позволяет сэкономить время читателей, сократить ожидание при выдаче и сдаче книг, выдавать большее количество книг одновременно и в целом улучшить качество обслуживания, - прокомментировали в библиотеке. - Устройство служит для программирования меток, то есть привязки уникального номера к конкретной книге в базе библиотеки. С использованием такой станции нет необходимости открывать книгу, проверять ее номер или штрих-код - все осуществляется автоматически одним действием.

В библиотеке уже есть электронные станции книговыдачи, однако новое автоматизированное устройство отличается более широким и технически усовершенствованным функционалом.

Внешне станция напоминает большую книгу. Она легко устанавливается на рабочий стол и подключается к компьютеру.