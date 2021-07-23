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Общество23 июля 2021 11:02

С начала купального сезона спасатели в Калининграде вытащили из воды 25 утопающих

Трое купающихся утонули
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде с начала купального сезона на городских пляжах спасатели вытащили из воды 25 человек, среди которых было 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Трое купающихся утонули. Трагедии произошли на карьере в СНТ «Мечта», а также на Форелевом и Пелавском озерах. При этом двое из погибших плавали вне границ официальных пляжей.

Власти просят калининградцев соблюдать правила поведения на воде. При возникновении чрезвычайных ситуаций на городских водоемах необходимо звонить по телефонам: 112, 59-64-00.