В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 июля нет света и воды

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В Калининграде в пятницу, 23 июля, в течение дня не будет электричества в домах на 19 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Рассветной, 8, 18, 22, 24, ул. Минометной, 1, 4, ул. И. Сусанина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11а, 12, 13, 15, 17, 16, 16а, 16в, 18, 18а, 18б,19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 29б, 30, 31, 35, 37, 74, ул. Сенокосной, 1, 3, 5, 29а, ул. Пулеметной, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 22, пер. Лучистом, 2, 3, ул. Северной, 1а;

- ул. Л. Голикова, 1, 3, 5а, ул. Тургенева, 1а, 8, 8а, 10, ул. Тельмана, 9, 13, 15 (д/с № 23);

- ул. Краснооктябрьской, 1-7, 9, 17;

- пр-те Мира, 110-120, 112, ул. Каменной, 9;

- пр-те Мира, 132, 140-146, 148-152, 154-156, ул. К. Маркса, 120-158, Каштановой аллее, 73;

- пр-те Мира, 104;

- пр-те Мира, 10-12, 14-16, 18-20а, ул. Грекова, 3-5, пер. Театральном, 3;

- ул. Косм. Леонова, 21-25, 25а, 25б, 27, 27а, ул. Косм. Пацаева, 6а.

От холодной воды до 15 часов отключены дома по ул. Озерной, 31а, и ул. Каменной, 24-26.