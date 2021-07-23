25 предпринимателей, 65 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 160 случаев ОРВИ , 14 пневмоний и 55 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 44 пенсионера;

- 6 медицинских работников;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 14 работников промышленных предприятий;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 19 работников предприятий пищевой промышленности;

- 6 сотрудников учреждений культуры и досуга;

- 4 сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- вахтовик;

- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 2 ребенка, посещающих детсад;

- 2 школьника;

- 2 студента (БФУ);

- 65 неработающих.