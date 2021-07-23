25 предпринимателей, 65 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 160 случаев ОРВИ , 14 пневмоний и 55 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 44 пенсионера;
- 6 медицинских работников;
- 4 работника образовательных учреждений;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 14 работников промышленных предприятий;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 19 работников предприятий пищевой промышленности;
- 6 сотрудников учреждений культуры и досуга;
- 4 сотрудника организации по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника предприятия сферы ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- вахтовик;
- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 2 ребенка, посещающих детсад;
- 2 школьника;
- 2 студента (БФУ);
- 65 неработающих.