В Калининграде взяли под стражу подозреваемого в педофилии

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В Калининграде арестовали подозреваемого в педофилии. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областного суда.

В четверг, 22 июля, Ленинградский районный суд избрал меру пресечения жителю Калининградской области. Он будет находиться в СИЗО до 18 сентября 2021 года. Как стало известно «Комсомолке», подозреваемому 43 года и он «занимал важный пост».

Следствие вменяет подозреваемому несколько эпизодов, предусмотренных ст. 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» (2 эпизода) и ст. 135 УК РФ «Развратные действия» (2 эпизода).