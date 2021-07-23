В Калининграде арестовали бывшего главу исполкома «Единой России»

Бывший руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Максим Суворов помещен в СИЗО.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного суда, накануне, 22 июля, постановлением Ленинградского районного суда Суворов взят под стражу до 18 сентября. По какому обвинению ему избрали меру пресечения, не сообщается из-за тайны следствия.

Суворов возглавлял исполком «Единой России» с января 2017 года. В 2015 году он был избран в Совет депутатов Зеленоградского городского округа. По данным СМИ, он покинул пост «по собственному желанию», руководители единороссов в своих комментариях это подтвердили.

На предстоящих в сентябре выборах депутатов Калининградской облдумы Суворов возглавлял региональную группу № 9 «Единой России». 21 июля областная избирательная комиссия исключила его из списка кандидатов.