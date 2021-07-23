Подозреваемый в педофилии калининградец «активно занимался политикой»

. Фото: Александр Подгорчук

Арестованный по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних 43-летний калининградец имеет обширные связи в органах власти. Об этом говорится в постановлении суда об избрании ему меры пресечения.

В официальном пресс-релизе Ленинградского районного суда отмечается, что подозреваемый «активно занимаясь общественной и политической деятельностью, имеет обширные связи в органах государственной власти и правоохранительных органах, и, оставаясь на свободе, будет иметь возможность воспользоваться ими с целью избежать привлечения к уголовной ответственности».

Напомним, накануне Ленинградский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в педофилии. Следствие вменяет 43-летнему мужчине совершение преступлений против детей, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» (2 эпизода), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» (2 эпизода).

Подозреваемый в педофилии будет находиться в СИЗО до 18 сентября 2021 года.