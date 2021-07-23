Долги по зарплате в Калининградской области составляют более 24 млн рублей

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Шесть предприятий в Калининградской области накопили долги по зарплате перед работниками на общую сумму 24,2 млн рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказала министр по социальной политике Анжелика Майстер.

Долги сформировались перед 408 работниками. Большая часть задолженности по региону - 16,6 млн рублей - приходится на четыре предприятия-банкрота.

Эти предприятия расположены в Зеленоградском («Сибирский деликатес Калининград»), Светловском (Балтийский комбинат), Неманском («Индустриальный парк Акулово») и Черняховском (Черняховский авторемонтный завод) городских округах. В общей сложности на этих предприятиях задержали заработную плату 246 работникам.