Калининградец с татуировкой конопли сбывал «соль»

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в сбыте синтетического наркотика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летний местный житель распространял синтетический наркотик, известный под названием «соль». Полицейские задокументировали три факта сбыта и во время последней встречи с «клиентом» на улице Севастьянова задержали его. При нем находилось 0,3 грамма запрещенного вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Также при проведении проверки у мужчины была выявлена татуировка с изображением конопли на тыльной стороне стопы. Злоумышленник привлечен к административной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков.