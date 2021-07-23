Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 229 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 134 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 4,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ - 4,
Пионерский городской округ - 1,
Полесский городской округ - 5,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ - 4,
Светловский городской округ - 25,
Гусевский городской округ - 2,
Зеленоградский городской округ - 2,
Светлогорский городской округ - 4,
Краснознаменский городской округ - 1,
Ладушкинский городской округ - 2,
Неманский городской округ - 2,
Советский городской округ - 10,
Черняховский городской округ - 4.