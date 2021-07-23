Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 229 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 134 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ - 4,

Пионерский городской округ - 1,

Полесский городской округ - 5,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ - 4,

Светловский городской округ - 25,

Гусевский городской округ - 2,

Зеленоградский городской округ - 2,

Светлогорский городской округ - 4,

Краснознаменский городской округ - 1,

Ладушкинский городской округ - 2,

Неманский городской округ - 2,

Советский городской округ - 10,

Черняховский городской округ - 4.