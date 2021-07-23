На Калининградской таможне изъята черная бухгалтерия и взятка в размере миллиона рублей

На одном из калининградских таможенных постов выявлена схема дачи и получения взяток. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, полицейскими было установлено, как группа должностных лиц поста систематически получала от представителей коммерческих организаций денежное вознаграждение за ускоренное оформление таможенных деклараций и беспрепятственный выпуск товаров.

- При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии проведены обыски, изъято незаконное денежное вознаграждение в размере около миллиона рублей, а также черная бухгалтерия с подробными записями, кто, когда, сколько и в интересах какой фирмы передавал денег, - сообщает подробности пресс-служба ведомства.

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России уже возбудило в отношении двух государственных таможенных инспекторов (это 48-летняя и 34-летняя женщины) 8 уголовных дел по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Расследование продолжается.

Также к уголовной ответственности привлечены 8 взяткодателей. Им светит статья «Дача взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Среди подозреваемых оказались как руководители коммерческих структур, так и действовавшие в интересах фирм безработные калининградцы, которые ежемесячно рассчитывались с таможенниками за их помощь. Пятерым из них судами уже вынесены обвинительные приговоры. В отношении остальных расследование продолжается.