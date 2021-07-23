Сергей Лавров посетит Калининградскую область

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в августе посетить Калининградскую область. Как сообщает ТАСС, Лавров рассказал об этом в пятницу на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

- Люблю Калининградскую область, я там не так часто бываю, но в августе приеду, - заявил глава МИД. - Университет Канта проводит научную конференцию, и меня пригласили, мне было бы интересно в ней поучаствовать.

Лавров добавил, что сейчас согласовывается формат мероприятия. Известно, что конференция будет называться «Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память», она пройдет с 22 по 25 августа и приурочена к 75-летию Калининградской области.