Жерара Депардье встретили в Калининграде русскими песнями под баян

Жерар Депардье прилетел в Калининград в качестве почетного гостя фестиваля «Балтийские дебюты 2021». Фото: ФГБУК "Росконцерт" Фото: Предоставлено организаторами

Знаменитый французский актер Жерар Депардье прилетел в Калининград в качестве почетного гостя фестиваля «Балтийские дебюты-2021». Артист был в прекрасном расположении духа: бодр и весел.

Как стало известно «Комсомолке», актера в ВИП-зале аэропорта «Храброво» встретили организаторы фестиваля: ректор ВГИКа Владимир Малышев, его сын, продюсер Андрей Малышев и министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

Актера встретили песнями под баян. Фото: ФГБУК "Росконцерт" Фото: Предоставлено организаторами

Прямо на входе в зал для важных гостей Депардье вручили букет белых роз. Артиста приветствовали женщины в сарафанах цветов не то русского, не то французского флага. А вот песни под баян они пели исключительно русские народные. Жерар Депардье остался доволен и прямиком из «Храброво» поехал в Светлогорск на ужин.

Напомним, в Светлогорске 24 июля стартует Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты». Кинофорум по традиции принимает театр эстрады «Янтарь-холл». Ежедневно (с 10.00) для детей будет демонстрироваться программа «Мир анимации», в программе также международный конкурс кинолент, премьеры года и российские дебюты.

В субботу в 16.30 состоится специальный показ документального фильма «Моя узбекская мечта», в котором сыграл главную роль Жерар Депардье. Картина, съемки которой проходили в шести городах - Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве, Термезе и Нукусе, демонстрирует богатое историческое и культурное наследие Узбекистана. Об этом актер расскажет зрителям.