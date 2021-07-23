В Неманском районе женщина пожаловалась на кражу, которой не было

В Неманском районе Калининградской области в дежурную часть поступило заявление от 35-летней местной жительницы, которое оказалось ложным доносом. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, женщина уверяла, будто бы неизвестный мужчина открыто похитил у нее 5 000 рублей и дизайнерские солнцезащитные очки.

- Установлено, что женщина познакомилась с группой мужчин, отдыхавших на природе, - сообщает пресс-служба ведомства. - Граждане вместе распивали спиртные напитки, однако позднее компания собралась уходить. Подозреваемая надеялась на совместное продолжение отдыха, но в итоге компания ушла без нее. После чего обиженная горожанка из мести решила обвинить одного из новых знакомых в ограблении.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Ей грозит штраф в сто двадцать тысяч рублей.