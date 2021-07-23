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Общество23 июля 2021 21:55

Калининградка «подобрала на дороге» потерявшуюся пенсионерку

Женщина не помнит, кто она и откуда
Иван МАРКОВ
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Потерявшаяся пенсионерка

Потерявшаяся пенсионерка

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

В Калининграде в пятницу 23 июля обнаружена потерявшаяся пенсионерка. Об этом написала жительница города Елена в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Срочно! – написала Елена. – Подобрала бабушку на дороге! Я была за рулем, а она шла по Окружной в сторону моста, что ведет к улице Дзержинского. Может, кто потерял? Она у меня в машине пока.

Дальше Елена по совету коллег оставила заявку в группах поиска пропавших людей и обратилась в отдел полиции на улице Иванникова.

Просьба родственников и знакомых пенсионерки обратиться в указанный ОВД.