Калининградка «подобрала на дороге» потерявшуюся пенсионерку

Потерявшаяся пенсионерка Фото: «Сообщество автомобилистов Калининградской области».

В Калининграде в пятницу 23 июля обнаружена потерявшаяся пенсионерка. Об этом написала жительница города Елена в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Срочно! – написала Елена. – Подобрала бабушку на дороге! Я была за рулем, а она шла по Окружной в сторону моста, что ведет к улице Дзержинского. Может, кто потерял? Она у меня в машине пока.

Дальше Елена по совету коллег оставила заявку в группах поиска пропавших людей и обратилась в отдел полиции на улице Иванникова.

Просьба родственников и знакомых пенсионерки обратиться в указанный ОВД.