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Общество24 июля 2021 0:54

В Калининграде неизвестные подрубили грабы, высаженные в прошлом году

В мэрии сообщают, что пострадали «крепкие саженцы, лет по 14-16»
Иван МАРКОВ
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Подрубленные грабы

Подрубленные грабы

Фото: администрация Калининграда

В Калининграде на улице Батальной неизвестные подрубили три саженца граба, высаженные у дороги. Об этом в пятницу 23 июля сообщила пресс-служба городской администрации.

- Увидели сегодня эту картину сегодня на Батальной, аж дар речи пропал, - поясняет пресс-служба. - Высаживали их в прошлом году, хорошие, крепкие саженцы, лет по 14-16, за ними ухаживали, они прижились. Сейчас коллеги из отдела озеленения пишут заявление в полицию, но если вы что-то знаете или видели - сообщите пожалуйста нам. Нужно обязательно поймать негодяев.

В пресс-службе также уточнили, что на каждое дерево с учетом высадки и ухода было потрачено по 30-40 тысяч рублей.