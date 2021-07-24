Жителю Гусева назначенный судом срок в 18 лет уменьшили на 2 дня

За неоднократно ранее судимым жителем Гусева из апреля прошлого года тянется целый шлейф тяжких и особо тяжких преступлений. Сначала уголовник вломился домой к другому горожанину и ударил его деревянным бруском. Потом в одной из квартир по улице Советской изнасиловал хозяйку, избил ее до смерти, после чего спокойно заснул рядом с трупом. Полицейским насильника и убийцу сдала его собственная мать, обнаружившая поутру сына в постели его мертвой жертвы.

Гусевский городской суд вменил преступнику «букет» сразу из 5 статей Уголовного кодекса РФ и отправил в исправительную колонию строгого режима на 18 лет.

Однако «оно» вздумало жаловаться, прося о смягчении приговора. Мол, в силу имеющегося заболевания просто не помнит, что происходило в день изнасилования и убийства горожанки. А, как говорится, раз не помню – значит, не было.

Судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда, рассматривавшая апелляцию, установила, что суд первой инстанции и в самом деле ошибся. В приговоре оказалась неверно указана длительность срока содержания подследственного, а затем подсудимого под стражей. А ведь это время, по закону, зачитывается в срок отбывания наказания.

И определением Калининградского облсуда приговор был изменен: насильнику и убийце зачли два лишних дня ареста, в остальной части оставив приговор без изменения.