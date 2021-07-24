По темпам роста цен на жилье Калининград вошел в первую десятку городов России

Как известно, введение в россии прграммы льготной ипотеки спровоцировало рост цен на жилье – в среднем по стране они выросли на треть. Калининград по темпам роста оказался на 10 месте среди 70 городов РФ, здесь квартиры в новостройках подорожали на 43%.

Как рассказала радио «Business FM Калининград» главный редактор интернет-журнала «Мир Квартир» Ирина Богатырева, сейчас ипотеку с господдержкой можно взять под 7% годовых, но в ограниченном объеме - до 3 миллионов рублей. В городах, где недвижимость традиционно дорогая, этих денег на покупку жилья недостаточно, поэтому спрос на соответствующем рынке может упасть. А вот там, где такая сумма уже позволяет прикупить квартиру, может наблюдаться тенденция к дальнейшему росту цен.