В калининградские торговые сети начались поставки нового урожая овощей

Уборка урожая в Калининградской области разворачивается на полную мощность. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Особое внимание глава региона уделил таким агрокультурам, как соя и рапс. Первая, по словам Алиханова, почти готова к уборке, радует прогноз - 30 центнеров с гектара, а значит, калининградские производители по данному показателю имеют все шансы удержать лидерство в Российской Федерации. Что до рапса, который уже начали убирать, то его урожайность должна составить 40 центнеров с гектара при 40- процентной масличности.

Не забыл Алиханов и об овощах, цены на которые в последнее время так сильно волнуют (и возмущают) калининградцев. «Калининградские производители сегодня начали поставки урожая 2021 года в торговые сети региона, - сообщает губернатор. - Кооператив «Наш продукт» из Багратионовского округа в этом году специально сделал акцент на производстве овощей «борщевого набора».