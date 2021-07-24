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Общество24 июля 2021 10:30

Световые опоры посреди велодорожки в Калининграде демонтируют

Глава городской администрации Елена Дятлова заверила, что любители двухколесного транспорта смогут ездить, не опасаясь врезаться в столб
Надежда РЖЕВСКАЯНадежда РЖЕВСКАЯ
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Глава администрации городского округа «Город Калининград» Елена Дятлова поспешила успокоить жителей города, которые активно выражали недоумение по поводу новой велодорожки, которая строится сейчас на улице Черняховского. Точнее, по поводу наличия на этой самой трассе фонарных столбов.

Высказывались самые различные предположения, для чего были оставлены эти световые опоры. Самой популярной версией была – чтобы велосипедисты не очень-то разгонялись, соблюдая безопасный скоростной режим.

Так вот, Елена Ивановна заверила, что 4 столба, вокруг которых, собственно, и разгорелся ажиотаж, непременно будут демонтированы.