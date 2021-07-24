Световые опоры посреди велодорожки в Калининграде демонтируют

Глава администрации городского округа «Город Калининград» Елена Дятлова поспешила успокоить жителей города, которые активно выражали недоумение по поводу новой велодорожки, которая строится сейчас на улице Черняховского. Точнее, по поводу наличия на этой самой трассе фонарных столбов.

Высказывались самые различные предположения, для чего были оставлены эти световые опоры. Самой популярной версией была – чтобы велосипедисты не очень-то разгонялись, соблюдая безопасный скоростной режим.

Так вот, Елена Ивановна заверила, что 4 столба, вокруг которых, собственно, и разгорелся ажиотаж, непременно будут демонтированы.