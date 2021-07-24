В черняховском замке Инстербург проходит международный музыкальный фестиваль

На фестивале представлены Россия, США, Индия, Германия, Армения, Украина. Фото: Замок Инстербург

В Черняховске в эти дни проходит I международный фестиваль «Целебная сила любви и музыки». Для участия в нем зарегистрировалось 147 участников из России, США, Индии, Германии, Армении, Украины. В связи с необходимостью соблюдения противоэпидемиологических мер большинство принимает участие онлайн.

Задачами мероприятия названы: создание международной сети профессионалов и инициация обмена опытом в сфере музыкальной терапии; улучшение навыков специалистов, практикующих в области реабилитации, коррекционной педагогики и музыкальной культуры; демонстрация технологий, интеграционных методов и форм работы в музыкальной терапии.

Организаторами фестиваля выступили благотворительный фонд «Серебряная нить» (Москва) и черняховская некоммерческая организация «Фонд «Дом Замок», предоставившая площадку для выступлений.