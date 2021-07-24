Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды24 июля 2021 11:00

В черняховском замке Инстербург проходит международный музыкальный фестиваль

Участие в мероприятии приняли почти полторы сотни исполнителей – большинство онлайн
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На фестивале представлены Россия, США, Индия, Германия, Армения, Украина.

На фестивале представлены Россия, США, Индия, Германия, Армения, Украина.

Фото: Замок Инстербург

В Черняховске в эти дни проходит I международный фестиваль «Целебная сила любви и музыки». Для участия в нем зарегистрировалось 147 участников из России, США, Индии, Германии, Армении, Украины. В связи с необходимостью соблюдения противоэпидемиологических мер большинство принимает участие онлайн.

Задачами мероприятия названы: создание международной сети профессионалов и инициация обмена опытом в сфере музыкальной терапии; улучшение навыков специалистов, практикующих в области реабилитации, коррекционной педагогики и музыкальной культуры; демонстрация технологий, интеграционных методов и форм работы в музыкальной терапии.

Организаторами фестиваля выступили благотворительный фонд «Серебряная нить» (Москва) и черняховская некоммерческая организация «Фонд «Дом Замок», предоставившая площадку для выступлений.