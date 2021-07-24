В Калининграде вместо железного забора планируют живую изгородь

Стоило губернатору Антону Алиханову только раз перепрыгнуть через ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части, как в руководстве Калининграда тут же сделали должные выводы. И теперь на улице Елизаветинской вместо цельнометаллического или композитного забора появятся зеленые насаждения.

Во всяком случае, как сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова, этот вопрос уже прорабатывается с представителями регионального Управления ГИБДД.

«Подземные коммуникации тут проходят под асфальтом, поэтому на разделительной полосе найдутся места и для деревьев, а на противоположной стороне, вполне уместна оказалась бы живая изгородь, вместо дорожных ограждений», - пишет Дятлова у себя в Инстаграм.