В Балтийске стреляли знаменитыми ракетами «Калибр»

МРК «Мытищи» вооружен грозным оружием. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийске малый ракетный корабль «Мытищи» выполнил электронные ракетные пуски по условным береговым целям, расположенных на значительном удалении из акватории Калининградского морского канала. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона.

Упражнение выполнялось с использованием ракетных комплексов «Калибр-НК» (способен поражать морские цели на расстоянии 360 километров, а наземные – 2600 км) в ходе генеральной репетиции военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ. Все назначенные условные цели в итоге были успешно поражены, хотя стрельбу боевым расчетам МРК усложнял фактор одновременного преодоления узкого морского канала. Также экипаж провел корабельные учения по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне.