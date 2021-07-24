Еще 8 калининградским школьникам коронавирус испортил летние каникулы

Среди 230 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки в Калининградской области, как обычно, хватает пенсионеров – 43. На втором месте индивидуальные предприниматели и иные работающие – 32 человека.

Сильно страдают и сотрудники предприятий торговли и общепита – инфекцию подхватили 20 человек. Это вдвое больше, чем работников промышленных предприятий (10) и предприятий пищепрома (11). Лишь немного уступают им представители транспортных компаний – 9. Инфицированных медработников зарегистрировано 6, столько же – в сфере ЖКХ, а сотрудников образовательных учреждений - 4.

Заболели также 5 госслужащих, по 3 сотрудника банков, охранных предприятий; по одному работнику сельхозпредприятия, фирмы по оказанию телекоммуникационных услуг, учреждения культуры и досуга.

Среди 9 детей дошкольного возраста 4 посещают детсады, а у 8 школьников оказались подпорчены каникулы.

Ну а первенство держат наработающие калининградцы: COVID-19 обнаружен у 58 из них.