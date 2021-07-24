Московский пенсионер погиб в море у Зеленоградска

Игнорирование запрета на купание приводит к трагедии. Фото: УСКР по Калининградской области

В минувшую пятницу, 23 июля на калининградском побережье обнаружены двое погибших мужчин.

На тело 41-летнего мурманчанина, приехавшего в гости к родителям, наткнулись отдыхающие в районе поселка Мечниково под Балтийском. Гость области утонул еще в прошлую субботу, 17 июля, когда отдыхал на Балтийской косе.

Ну а 67-летнего москвича, который начал тонуть в черте городского пляжа в Зеленоградске, свидетели ЧП успели вытащить на берег. Увы, но вот откачать пенсионера не удалось, прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Кстати, что из-за сильных волн купание в этот день было запрещено, однако столичный житель проигнорировал вывешенные на вышках черные флаги и зашел в воду.

- В обоих случаях для установления точной причины смерти граждан назначены судебно-медицинские экспертизы, детального выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в региональном Управлении СКР. - По результатам проверок будет принято процессуальное решение.