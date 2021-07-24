В Калининграде под колеса машин попали двое детей

В начале третьего часа дня пятницы, 23 июля поворачивавшая с улицы Интернациональной во двор дома 52-летняя автоледи на «Фольксвагене» наехала на 7-летнего ребенка, который на велосипеде двигался по тротуару. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, на месте ДТП медицинская помощь несовершеннолетнему не потребовалась, однако впоследствии родители мальчика все же обратились в больницу.

Всего через пару часов у дома 72 по улице Железнодорожной другой «Фольксваген» под управлением 55-летнего водителя сбил 13-летнего подростка, который вышел из-за стоявших машин. Юный пешеход, решивший пересечь проезжую часть в не установленном для этого месте, получил телесные повреждения.