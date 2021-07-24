Калининградская торговля в пандемию продемонстрировала характерную мобильность

Сегодня, 24 июля в России отмечается День торговли. С профессиональным праздником калининградских работников прилавка поздравил руководитель регионального минэкономпрома Дмитрий Кусков.

Как сообщил министр, в области на сегодня насчитывается 10,5 тысячи организаций розничной торговли, в которых работают около 42 тысяч человек и порядка 12 тысяч индивидуальных предпринимателей.

- Это треть от общего количества официально зарегистрированных у нас организаций, - добавил Кусков. - То есть торговый сектор занимает значимую роль в экономике, остается одной из важных сфер жизнеобеспечения населения, крепкой основой малого и среднего бизнеса.

В министерстве также отметили, что в условиях эпидемических ограничений торговля продемонстрировала характерную для этой отрасли мобильность. Большинство торговых организаций добросовестно относятся к исполнению санитарных требований.