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Общество24 июля 2021 16:33

Калининградская торговля в пандемию продемонстрировала характерную мобильность

Десятки тысяч тружеников прилавка в регионе отмечают свой профессиональный праздник
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Сегодня, 24 июля в России отмечается День торговли. С профессиональным праздником калининградских работников прилавка поздравил руководитель регионального минэкономпрома Дмитрий Кусков.

Как сообщил министр, в области на сегодня насчитывается 10,5 тысячи организаций розничной торговли, в которых работают около 42 тысяч человек и порядка 12 тысяч индивидуальных предпринимателей.

- Это треть от общего количества официально зарегистрированных у нас организаций, - добавил Кусков. - То есть торговый сектор занимает значимую роль в экономике, остается одной из важных сфер жизнеобеспечения населения, крепкой основой малого и среднего бизнеса.

В министерстве также отметили, что в условиях эпидемических ограничений торговля продемонстрировала характерную для этой отрасли мобильность. Большинство торговых организаций добросовестно относятся к исполнению санитарных требований.