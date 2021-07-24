Литовцы не могут достроить забор на белорусской границе

«Колючку» изъяли даже у военных, но ее все равно не хватило. Фото: Министерство обороны Литвы.

Заместитель главы МВД Литвы Арнолдас Абрамавичюс обратился к соседним странам (кроме Белоруссии, конечно) за помощью: в республике закончились запасы колючей проволоки, из которой сейчас возводят забор на восточной границе. Об этом сообщает литовское информагенство Delfi.

В самой Литве попросту не производят «колючку» нужного диаметра. Глава минобороны Арвидас Анушаускас сообщил, что проволоку изъяли даже с военно-инженерных складов, но ее все равно не хватило.

Поляки готовности поделиться с союзником пока не выказывают: они тоже решили укрепить границы, разместили крупный заказ на колючую проволоку, но все равно опасаются ее дефицита.

Может, все-таки, у Белоруссии попросить?