"Балтика" на своем поле сыграла вничью с "Оренбургом"

В матче третьего тура чемпионата России ФНЛ калининградская "Балтика" принимала на своем поле одного из лидеров первенства - клуб "Оренбург".

Игра получилась напряженной и очень жесткой. По одному игроку от каждой команд были удалены с поля за грубость. Итоговый счет - 1:1, причем оба гола были забиты в первой половине встречи. Счет открыл на 30-й минуте полузащитник "Балтики" Ян Казаев. А в добавленное к первому тайму время нападающий гостей Джоэль Фамейе с пенальти сравнял результат.

По владению мячом преимущество осталось за "Оренбургом", однако "Балтика" атаковала острее и, как минимум, еще дважды могла забить гол.

После матча "Балтика" опустилась на 15-е место в турнирной таблице, "Оренбург" на втором. Лидирует в первенстве московское "Торпедо", имеющее стопроцентный показатель - три победы в трех матчах.

Добавим, что на стадионе в Калининграде присутствовали 497 зрителей, на три человека меньше разрешенного лимита, который был введен из-за роста числа заболевших коронавирусом.