В Светлогорске загорелся склад старых покрышек

В субботу 24 июля в Светлогорске загорелся склад автомобильных покрышек, бывших в употреблении. Сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:16 - пожар случился в Заречном проезде.

- В неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном здании размерами 25 на 6 метров (кровля бетонная) горели б/у покрышки на площади 150 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - сообщает подробности пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.

На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-17 в составе 5 человек и 2 единицы техники.