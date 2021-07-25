В Гусеве железнодорожники уничтожили старинный станционный пакгауз

Пакгауз в Гусеве: было-стало Фото: Группа «Прусский наблюдатель»

В Гусеве Калининградской области железнодорожники снесли здание станционного пакгауза, расположенное напротив здания вокзала. Судя по последним фотографиям объекта, он не был аварийным. Добротное фахверковое здание, как сообщает краеведческое сообщество «Прусский наблюдатель», было демонтировано на этой неделе.

- Это уже третья вокзальная постройка из разобранных, - пишет администратор сообщества Александр Казеннов. - Сначала разобрали ДОТ на перроне, затем здание сортира. Здание складов пагкауза жаль, реально было в отличном состоянии. Хорошо хоть оставили примыкающее к ним здание жилое, на нем еще видна надпись «Gumbinnen».

Напомним, ранее Калининградская железная дорога разобрала пакгаузы в поселке Фрунзенское Правдинского района, водонапорные башни-близнецы в поселке Железнодорожный и другие объекты. В пресс-службе Калининградской железной дороги это объяснялось избавлением от налогового бремени.