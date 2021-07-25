На Тимура Батрутдинова набросились фанаты в калининградском 11 форту

Тимур Батрутдинов в 11-м форте Фото: Соцсети

Калининградский 11-й форт в субботу 24 июля посетил резидент «Comedy Club» Тимур Батрутдинов. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, на актера буквально набросились отдыхавшие в крепости туристы, требуя совместной фотографии и автограф. Вскоре на официальном аккаунте форта появилось фото с Батрутдиновым.

— Вот такие у нас сегодня были гости! – подписан снимок. - Очень позитивные и улыбчивые!

Напомним, актер и телеведущий Тимур Батрутдинов провел детство в Балтийске. Вероятно, его приезд связан с Днем ВМФ.