В Калининграде за сутки коронавирусом заразились 225 человек

В Калининграде за минувшие сутки ковидом заразились 225 человек. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 157 человек симптомы ОРВИ, 28 пациентов госпитализированы с пневмонией, а у 40 болезнь протекает бессимптомно.
Среди заболевших:
- 62 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 6 работников образовательных учреждений;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работников промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ;
- 4 сотрудника банков;
- 3 сотрудника с/х предприятий;
- 25 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 7 детей до 6 лет, не посещающих детсады;
- 2 ребенка, посещающих детсад;
- 17 школьников;
- 4 студента (БГА, БФУ, КМРК);
- 57 неработающих.