В Калининграде за сутки коронавирусом заразились 225 человек

В Калининграде за минувшие сутки ковидом заразились 225 человек. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции, у 157 человек симптомы ОРВИ, 28 пациентов госпитализированы с пневмонией, а у 40 болезнь протекает бессимптомно.

Среди заболевших:

- 62 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 6 работников образовательных учреждений;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работников промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 1 сотрудник предприятия сферы ЖКХ;

- 4 сотрудника банков;

- 3 сотрудника с/х предприятий;

- 25 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 7 детей до 6 лет, не посещающих детсады;

- 2 ребенка, посещающих детсад;

- 17 школьников;

- 4 студента (БГА, БФУ, КМРК);

- 57 неработающих.