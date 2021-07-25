Жерар Депардье проспал премьеру своего фильма в Светлогорске

Жерар Депардье выступил с короткой речью. Признался, что в Светлогорске ему понравилось. Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 24 июля, в курортном Светлогорске открылся кинофестиваль «Балтийские дебюты» – традиционный смотр фильмов стран Балтийского региона, который принимал «Янтарь холл». В этом году фишкой кинофорума стал визит французского актера Жерара Депардье. Анонсировалась его встреча со зрителями на премьерном показе документального фильма «Моя узбекская мечта», в котором Депардье сыграл главную роль. Однако, на премьере актер не появился, а фильм представил режиссер Арно Фрилле.

Более того, на церемонию открытия, которая состоялась тем же вечером, Депардье опоздал почти на полчаса. К театру эстрады его привезли на блестящем «Мерседесе». Из машины – прямиком на сцену, где ведущие устали тянуть время. да и концерт никак не могли начать только потому что ждали Депардье.

Актера у "Янтарь холла" встретил директор «Росконцерта» Андрей Малышев. Фото: «Росконцерт». Фото: предоставлено организаторами

Перед зрителями он появился во всем черном и по-русски поприветствовал собравшихся.

- Я видел, как люди гуляют. Здесь прекрасные рестораны, шашлыки… Дома немножко немецкие, немножко русские. Но живые дома! Здесь чувствуется спокойная жизнь, - Депардье поделился впечатлениями от Светлогорска. - В городе живут красивые люди, которые любят кино, а в кино мы можем и мечтать, и любить. Я благодарен Калининграду и Светлогорску за это короткое, но прекрасное пребывание! Извините, что я не пришел на премьеру фильма, который мы снимали в Узбекистане. Я просто спал. Желаю вам хорошего вечера, старайтесь не спать. Браво вам!

Речь французского гостя со сцены длилась не более четырех минут, после чего он, получив сувенир на память, покинул зал «Янтарь холла», дал короткое интервью журналистам и уехал.