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Происшествия25 июля 2021 14:57

В Светлом улетел в кювет скутер – водитель травмирован

ДТП произошло в субботу днем
Иван МАРКОВ
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Скутер, попавший в ДТП в Светлом

Скутер, попавший в ДТП в Светлом

Фото: УГИБДД Калининградской области

В Светлом в субботу 24 июля произошло ДТП с участием скутериста, не сумевшего справиться с управлением. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария произошла в 15 часов 30 минут на переулке Железнодорожном.

- Со стороны поселка Люблино в направлении автодороги Калининград-Балтийск, двигался скутер «Пионер» под управлением 37-летнего водителя, который в районе дома №29 на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в придорожный кювет по ходу движения транспортного средства, - уточняет подробности пресс-служба ведомства.

В результате аварии водитель скутера получил телесные повреждения.