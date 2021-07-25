В Светлом улетел в кювет скутер – водитель травмирован

Скутер, попавший в ДТП в Светлом Фото: УГИБДД Калининградской области

В Светлом в субботу 24 июля произошло ДТП с участием скутериста, не сумевшего справиться с управлением. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария произошла в 15 часов 30 минут на переулке Железнодорожном.

- Со стороны поселка Люблино в направлении автодороги Калининград-Балтийск, двигался скутер «Пионер» под управлением 37-летнего водителя, который в районе дома №29 на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в придорожный кювет по ходу движения транспортного средства, - уточняет подробности пресс-служба ведомства.

В результате аварии водитель скутера получил телесные повреждения.