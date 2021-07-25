В Зеленоградском районе столкнулись два «Мерседеса», один водитель пострадал

Один из пострадавших "Мерседесов" Фото: УГИБДД Калининградской области

В Зеленоградском районе в субботу 24 июля произошло ДТП с участием двух авто. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, авария случилась в 12 часов 40 минут на третьем километре автодороги «Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный».

- Со стороны города Пионерский в направлении поселка Романово двигался автомобиль «Мерседес» под управлением 39-летнего водителя, который выбрал небезопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Мерседес» под управлением 33-летнего водителя, - сообщили подробности в пресс-службе ведомства.

В результате дорожного происшествия 39-летний водитель получил телесные повреждения.