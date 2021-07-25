В Калининграде грузовик, ехавший задним ходом, задавил женщину

В Калининграде днем в субботу 24 июля едва не случилась трагедия на улице Сибирякова. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, в районе №2 в 11 часов 45 минут двигался автомобиль «МАН» под управлением 35-летнего водителя:

- При движении задним ходом (не заметил пешехода, смотрел в правое зеркало заднего вида) он допустил наезд на 49-летнего пешехода, переходящую проезжую часть слева направо, - уточняют в пресс-службе.

В результате дорожного происшествия женщина получила серьезные травмы.