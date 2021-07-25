В Светлогорске променад постепенно превращается в автомобильную парковку

Парковка на променаде в Светлогорске Фото: сообщество "Типичный Калининград"

В Светлогорске отдыхающие в эти выходные столкнулись с проблемой – из-за припаркованных на пешеходном променаде автомобилей невозможно было сфотографироваться с одним из символов приморского города – скульптурой «Нимфа» Германа Брахерта.

Как пишут очевидцы в сообществе «Типичный Калининград», «автомобильный ажиотаж» там не в первый раз.

- Пожалуй, именно этим светлогорский променад невыгодно отличается от зеленоградского – тут скоро только автомобили и будут, - пишут авторы фото.

Напомним, что ранее жителей Светлогорска возмутило появление в апреле 2016 года кафе «Нимфа» над площадкой, где находится скульптура. Заведение было построено в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения.