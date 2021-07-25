В Калининграде ослепленная солнцем пенсионерка спровоцировала ДТП

В субботу 24 июля в Калининграде произошло ДТП, причиной которого, по словам одного из его участников, стало яркое солнце. Авария случилась в 18 часов 5 минут на улице Энергетиков.

- Со стороны улицы Ямской в направлении улицы Емельянова двигался автомобиль марки «Хендэ» под управлением 73-летнего водителя, который при повороте налево (со слов водителя не заметила автомобиль из-за яркого солнца), допустил столкновение с автомобилем марки «Киа» под управлением 36-летнего водителя, - уточняет пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля марки «Хендэ» получила телесные повреждения.