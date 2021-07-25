В электричке Калининград-Зеленоградск упали в обморок две девочки

В электричке Калининград-Зеленоградск две школьницы упали в обморок. Как сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидца, обеим девочкам по 13 лет, и плохо им стало днем в воскресенье 25 июля. В электричке они ехали стоя.

- Друзья пострадавших рассказали, что перед тем, как потерять сознание, одна из школьниц внезапно наклонилась к коленям. Пассажиры отказались уступить ей место. Школьницам пришлось вызывать скорую помощь, - сообщает издание.

Очевидцы не уточняют, в какой именно из электричек случилось ЧП. Однако калининградцы, успевшие прокатиться в воскресенье днем до моря по железной дороге, уверяют, что не во всех дополнительных поездах, назначенных на выходные Калининградской железной дорогой, работали кондиционеры.