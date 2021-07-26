В Калининградской области снова начались палы сухой травы

В Калининградской области из-за жаркого и сухого лета начала гореть сухая трава. Это явление, характерное для апреля, возобновилось 25 июля. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, в минувшее воскресенье пожарные выезжали на ликвидацию палов дважды.

- 25 июля 2021 года пожарно-спасательные подразделения МЧС России 2 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области, - заявляет пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 8 человек и 2 единицы техники.