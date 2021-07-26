В Калининграде назначены дополнительные поезда до Зеленоградска

После жалоб в соцсетях на переполненные электрички до Зеленоградска КЖД назначила дополнительные поезда на этом направлении. Пассажиропоток, как сообщает пресс-служба компании, будет увеличен 26 и 27 июля

- Из Калининграда поезд будет отправляться в 14.38 и прибывать на станцию Зеленоградск-Новый в 15.10. Обратно от станции Зеленоградск-Новый поезд отправится в 15.53 и прибудет на Южный вокзал в 16.26. Остановки предусмотрены на Северном вокзале и станции Кутузово-Новое, - уточняет пресс-служба.

Напомним, что в воскресенье, 25 июля, в переполненной зеленоградской электричке в обморок упали две 13-летние девочки.