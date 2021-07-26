На янтарном комбинате открылся новый цех на 170 рабочих мест

В Янтарном открылся новый корпус ювелирного производства янтарного комбината. Об этом в понедельник сообщил в своем Инстаграме губернатор Антон Алиханов.

- Комбинат за последние годы преобразился, проведены ремонты, закуплено новое оборудование, - пишет глава региона. - Новый цех создает дополнительные 170 рабочих мест, это особенно важно для жителей поселка Янтарного.

По словам Алиханова, в регионе впервые оформлен прямой контракт на поставку сырья между Калининградским янтарным комбинатом и янтарным промышленным кластером.

- Производственная кооперация позволит получить кластеру в текущем году 25 тонн янтарного сырья по цене в 205,2 млн рублей, - продолжает свой отчет губернатор.

По словам Алиханова, эта схема позволит активнее бороться против «янтарных спекулянтов».