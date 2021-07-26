Калининградец пообещал отвезти 55 тысяч рублей в Польшу и присвоил деньги

Жительница города Мамоново очень обрадовалась, когда пришедший выполнить заказ на ремонтные работы в ее квартире электрик по ходу разговора с хозяйкой обмолвился, что частенько бывает в Польше (все происходило в 2019 году, как раз накануне пандемии коронавируса и закрытия границ). Дело в том, что в соседней стране проживает дочь горожанки, и женщина захотела передать ей с оказией посылку и 55 тысяч рублей наличными. Электрик охотно согласился выполнить просьбу клиентки, но в итоге ни в какую Польшу по понятным причинам поехать уже не смог. Посылку он вернул, а вот с деньгами вышла заминка.

В итоге, отчаявшись получить свои 55 тысяч рублей обратно, гражданка обратилась за помощью в полицию. В отношении 52-летнего мамоновца, ранее уже судимого за мошенничество, возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 160 УК РФ. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.